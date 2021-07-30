ЕС потребовал от Лукашенко не шантажировать мигрантами соседние страны и пригрозил санкциями

Евросоюз потребовал от Александра Лукашенко прекратить шантажировать мигрантами соседние страны и пригрозил ввести санкции. В ЕС приравняли переправку нелегалов через границу к торговле людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля .

"Инструментализация мигрантов и беженцев совершенно недопустима. Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы", - говорится в заявлении Борреля.

Евросоюз осуждает использование белорусским режимом нелегальных мигрантов в политических целях и готов ввести санкции против тех, кто "занимается контрабандой мигрантов, нарушая права человека, или кто как-либо иначе причастен к торговле людьми".

Боррель также напомнил, что Евросоюз уже оказывают Литве помощь в борьбе с нелегальной миграцией, развернув у границ страны силы и средства своего пограничного агентства FRONTEX.