ЕС потребовал от Лукашенко не шантажировать мигрантами соседние страны и пригрозил санкциями

Евросоюз потребовал от Александра Лукашенко прекратить шантажировать мигрантами соседние страны и пригрозил ввести санкции. В ЕС приравняли переправку нелегалов через границу к торговле людьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Инструментализация мигрантов и беженцев совершенно недопустима. Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы", - говорится в заявлении Борреля.
Евросоюз осуждает использование белорусским режимом нелегальных мигрантов в политических целях и готов ввести санкции против тех, кто "занимается контрабандой мигрантов, нарушая права человека, или кто как-либо иначе причастен к торговле людьми".
Боррель также напомнил, что Евросоюз уже оказывают Литве помощь в борьбе с нелегальной миграцией, развернув у границ страны силы и средства своего пограничного агентства FRONTEX.
Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна будет поднимать вопрос введения новых санкций против Беларуси, если поток мигрантов не прекратится.
Отметим, Литва хочет созвать внеочередное заседание Совета министров внутренних дел Евросоюза, чтобы обсудить ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси.