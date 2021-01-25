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ЕС потребовал от AstraZeneca выполнить обязательства по вакцине от COVID

Брюссель, Понедельник 25 января 2021 14:53
ЕС потребовал от AstraZeneca выполнить обязательства по вакцине от COVID
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз требует от британской фармацевтической компании AstraZeneca выполнить контрактные обязательства по поставкам вакцины от COVID. Брюссель рассчитывает, что она использует все возможности для этого.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает RTE.

Сообщается, что сегодня об этом она заявила в разговоре с генеральным директором AstraZeneca Паскалем Сорио.

"Она ясно дала понять, что ожидает от AstraZeneca выполнения договорных обязательств, предусмотренных в предварительном соглашении о закупках", - сказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Ляйен также напомнила, что ЕС инвестировал в компанию значительные суммы именно для того, чтобы нарастить производство вакцины.

"Конечно, производственные проблемы могут возникнуть, но мы ожидаем, что компания найдет решение и использует все возможные гибкости для быстрой доставки", - добавил Мамер.

Ожидается, что в ближайшее время представители AstraZeneca проведут виртуальную встречу с чиновниками сферы здравоохранения стран-участниц Евросоюза.

Напомним, ранее сообщалось, что AstraZeneca сократит на 60% поставки вакцины в ЕС в первом квартале.

Германия рассчитывает на 3 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID в феврале уже с учетом урезанных поставок.

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