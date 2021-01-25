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ЄС вимагає від AstraZeneca виконати зобов'язання щодо вакцини від COVID

Брюссель, Понеділок 25 січня 2021 14:53
ЄС вимагає від AstraZeneca виконати зобов'язання щодо вакцини від COVID
Фото: Урсула фон дер Ляйєн (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз вимагає від британської фармацевтичної компанії AstraZeneca виконати контрактні зобов'язання щодо поставок вакцини від COVID. Брюссель розраховує, що вона використає всі можливості для цього.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, передає RTE.

Повідомляється, що сьогодні про це вона заявила в розмові з генеральним директором AstraZeneca Паскалем Соріо.

"Вона ясно дала зрозуміти, що очікує від AstraZeneca виконання договірних зобов'язань, передбачених у попередній угоді про закупівлі", - сказав офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Ляйєн також нагадала, що ЄС інвестував у компанію значні суми саме для того, щоб наростити виробництво вакцини.

"Звичайно, виробничі проблеми можуть виникнути, але ми очікуємо, що компанія знайде рішення і використовує всі можливі гнучкості для швидкої доставки", - додав Мамер.

Очікується, що найближчим часом представники AstraZeneca проведуть віртуальну зустріч з чиновниками сфери охорони здоров'я країн-учасниць Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що AstraZeneca скоротить на 60% поставки вакцини в ЄС у першому кварталі.

Німеччина розраховує на 3 млн доз вакцини AstraZeneca від COVID в лютому вже з урахуванням обмежених поставок.

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