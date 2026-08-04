ЄС посилив правила захисту для українських чоловіків

Українські чоловіки призовного віку, які не виконали свій військовий обов'язок, більше не зможуть отримати тимчасовий захист у країнах Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби міністерства внутрішніх справ Чехії.

Відповідне рішення Ради ЄС опублікували сьогодні, 4 серпня, і воно набирає чинності з наступного дня.

Для всіх заяв, поданих починаючи з 5 серпня, тимчасовий захист не надаватиметься чоловікам, які не підтвердять виконання своїх військових обов'язків в Україні. Для цього заявники повинні надати підтвердження через застосунок "Резерв+".

Вимога стосується кількох категорій:

первинного отримання тимчасового захисту;

повторного оформлення статусу;

оформлення захисту з метою спільного проживання сім'ї.

"Наш уряд давно виступає за посилення умов надання тимчасового захисту, і я ціную, що нам вдалося досягти згоди між державами-членами. Це рішення скоротить кількість новоприбулих на десятки відсотків. Завдяки цьому також зменшиться навантаження на наші можливості, а також на чеську систему охорони здоров'я та соціальну систему", - зазначив чеський міністр внутрішніх справ Любомір Метнар.

Нові правила не поширюються на чоловіків, які вже мають чинний тимчасовий захист. Також військовий документ не вимагатимуть під час звичайної процедури продовження вже наявного статусу.

Продовження захисту до 2028 року

Рада ЄС також офіційно продовжила термін дії тимчасового захисту для громадян України ще на один рік - до 31 березня 2028 року.

У Чехії переоформлення документів відбуватиметься за звичною схемою: спочатку онлайн-реєстрація, а потім особистий візит до підрозділу МВС для вклеювання візової наліпки.

Варто зазначити, що статус тимчасового захисту дає українським біженцям право на легальне проживання, працевлаштування, медичну допомогу та соціальний захист у країнах Європейського Союзу.