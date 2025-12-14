ЄС посилить заходи проти "дуже небезпечних" посилок із Китаю

Євросоюз планує посилити контроль за "дуже небезпечними" товарами, які продаються на онлайн-платформах. Йдеться, зокрема, про китайські маркетплейси Shein і Alibaba.

Про це заявив комісар з питань юстиції ЄС Майк Макграт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За його словами, блок недостатньо захищає своїх громадян від зростаючого потоку небезпечних товарів, які постачаються безпосередньо з Китаю до домівок покупців.

"Мене дуже турбує обсяг небезпечної продукції, що надходить до Європейського Союзу. Я вважаю, що ми зобов'язані краще захищати громадян ЄС, а також зобов'язані перед європейським бізнесом забезпечити рівні умови конкуренції", - сказав Макграт.

Він розповів, що національні органи щорічно виявляють продукцію, яка "дуже небезпечна, має серйозні наслідки для життя людей" і може "навіть призвести до загибелі".

Співробітники Митниці та правоохоронних органів були перевантажені, і, як визнав Макграт, зупинити вдалося лише "незначну частину небезпечної продукції, що надходить до Європейського Союзу. Комісар вважає, що цього недостатньо.

За його словами, у 2024 році в ЄС надійшло близько 4,6 млрд посилок низької вартості, і це число подвоюється кожні два роки. Як каже комісар, близько 90% із них надходить із Китаю.

FT пише, що план Макграта передбачає передачу Єврокомісії повноважень із розслідування найсерйозніших транскордонних справ, щоб знизити навантаження на національні органи влади, які не отримують достатнього фінансування.

Також він запропонує оновити правила захисту прав споживачів і нагляду за ринком.

"Нинішня система не відповідає своєму призначенню", - сказав комісар.

Макграт повідомив, що коли небезпечні товари виявлялися, то дуже часто, завдяки споживчим організаціям, платформам зазвичай вдавалося безкарно зняти їх з продажу.

"Я думаю, що необхідні сильніші заходи стримування", - резюмував Макграт.

Financial Times зазначає, що серед найбільш часто типових небезпечних товарів - косметика та іграшки.

Згідно з технічними правилами ЄС, торгові майданчики класифікуються як платформи, а не як роздрібні продавці. Тому вони не несуть відповідальності за товари, придбані через їхні сайти, які надходять безпосередньо від роздрібних продавців, зазвичай за межами ЄС.

Водночас, платформи зобов'язані співпрацювати з владою і вилучати з продажу проблемну продукцію після її виявлення.