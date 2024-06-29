ЄС поширив на Білорусь низку санкцій, введених проти РФ: що відомо

Рада Європейського союзу (ЄС) ухвалила низку санкцій проти Білорусі. Ці обмеження вже діють проти РФ через війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, опублікований на сайті Ради ЄС.
- йдеться у повідомленні.
Білорусь бере участь у війні проти України, зокрема, допомагаючи Кремлю обходити санкції, введені проти РФ.
Крім того, під час масштабного вторгнення РФ в Україну через Білорусь на територію країни заходили колони окупантів.
Також, за даними Інституту вивчення війни, білоруські чиновники, включаючи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, беруть участь у незаконній депортації українських дітей до Білорусі та їх перевихованні за білоруськими програмами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.