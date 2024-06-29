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ЄС поширив на Білорусь низку санкцій, введених проти РФ: що відомо

Фото: ЄС поширив на Білорусь низку санкцій, запроваджених проти РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Рада Європейського союзу (ЄС) ухвалила низку санкцій проти Білорусі. Ці обмеження вже діють проти РФ через війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, опублікований на сайті Ради ЄС.

- йдеться у повідомленні.

Участь Білорусі у війні проти України

Білорусь бере участь у війні проти України, зокрема, допомагаючи Кремлю обходити санкції, введені проти РФ.

Крім того, під час масштабного вторгнення РФ в Україну через Білорусь на територію країни заходили колони окупантів.

Також, за даними Інституту вивчення війни, білоруські чиновники, включаючи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, беруть участь у незаконній депортації українських дітей до Білорусі та їх перевихованні за білоруськими програмами.

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