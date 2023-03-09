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В ЄС попередньо домовились прискорити закупівлю та поставку боєприпасів ЗСУ, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатії Євросоюзу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Країни Європейського Союзу попередньо домовились прискорити поставки артилерійських снарядів й закупити більше боєприпасів Україні. Однак тепер повинні вирішити, як реалізувати це.

Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з планом, країни ЄС отримають фінансові стимули у розмірі 1 млрд євро, що спонукатиме їх відправити більше снарядів до України. Ще 1 млрд євро піде на їх спільну закупівлю.

"Ми досягли загальної згоди щодо цієї процедури, але є питання, які ще не вирішені. Все має бути детально обговорено", - додав Боррель.

Боррель додав, що сподівається, що план остаточно узгодять вже на устрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 20 березня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Боррель нещодавно закликав кошти з європейських оборонних фондів направити на закупку боєприпасів для України.

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