ЄС попередив Україну: допомога і вступ залежать від незалежності НАБУ та САП

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, який відповідає в Брюсселі за фінансову підтримку України, підкреслив, що подальше фінансування Києва та просування країни до членства в ЄС напряму залежать від незалежності антикорупційних органів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він сказав у коментарі виданню Financial Times.

За його словами, НАБУ і САП "мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості".

"Наша поточна фінансова допомога Україні залежить від прозорості, судових реформ (та) демократичних урядів. Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також вимагатиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією", – додав єврокомісар.

Резонансний закон щодо обмеження НАБУ

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який істотно змінює баланс повноважень між антикорупційними структурами. Документ суттєво посилює вплив Генеральної прокуратури на справи, які раніше перебували виключно в компетенції НАБУ та САП.

Відтепер генпрокурор матиме доступ до всіх матеріалів кримінальних проваджень НАБУ, зможе надавати обов’язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ.

Також нові норми позбавляють керівника САП права входити до складу групи прокурорів, що фактично обмежує його участь у розслідуваннях.

Перед розглядом законопроєкту антикорупційні органи закликали депутатів утриматися від його підтримки. На тлі цих подій у Києві та кількох інших містах відбулися акції протесту. Попри це, ввечері, 23 липня, президент Володимир Зеленський підписав документ.