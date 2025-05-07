В ЄС попередили: якщо мир не буде на умовах України - Путін нападе знову

Відповідну заяву фон дер Ляєн зробила на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі "Роль ЄС у встановленні справедливого та сталого миру в Україні".

"Те, як закінчиться війна, сформує наш континент для майбутніх поколінь", - сказала вона.

Президентка Єврокомісії наголосила, що Путін може розпочати нові атаки, якщо Україна не отримає мирної угоди на власних умовах.

"Невдала угода може спонукати Путіна повернутися по більше", - заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що Росія веде переговори з бомбардуваннями і залякуваннями, а свої обіцянки "ховає під руїнами". Щоб допомогти Україні вести переговори на власних умовах, глава Єврокомісії вважає, що ЄС має підтримати оборонну промисловість України, підписавши угоди про закупівлі, припинивши весь імпорт російського газу та продовжуючи просування процесу вступу України до ЄС.

"У нашій історії мир та європейська інтеграція завжди йшли пліч-о-пліч. Тож давайте приєднаємо Україну до нашого союзу. Давайте разом підемо шляхом миру", - сказала фон дер Ляєн.