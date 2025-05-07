В ЕС предупредили: если мир не будет на условиях Украины - Путин нападет снова

Мирное соглашение о завершении войны должно быть на условиях Украины. Иначе российский диктатор Владимир Путин получит шанс на новое нападение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую цитирует Politico.
Соответствующее заявление фон дер Ляйен сделала на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге "Роль ЕС в установлении справедливого и устойчивого мира в Украине".
"То, как закончится война, сформирует наш континент для будущих поколений", - сказала она.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Путин может начать новые атаки, если Украина не получит мирного соглашения на собственных условиях.
"Неудачная сделка может побудить Путина вернуться за большим", - заявила фон дер Ляйен.
Она добавила, что Россия ведет переговоры с бомбардировками и запугиваниями, а свои обещания "прячет под руинами". Чтобы помочь Украине вести переговоры на собственных условиях, глава Еврокомиссии считает, что ЕС должен поддержать оборонную промышленность Украины, подписав соглашения о закупках, прекратив весь импорт российского газа и продолжая продвижение процесса вступления Украины в ЕС.
"В нашей истории мир и европейская интеграция всегда шли бок о бок. Так давайте присоединим Украину к нашему союзу. Давайте вместе пойдем по пути мира", - сказала фон дер Ляйен.
Стоит отметить, что Украина и РФ не ведут прямых переговоров о завершении войны, посредниками между ними выступают США. Впрочем, Москва пытается затянуть процесс, в частности, игнорируя предложение о 30-дневном перемирии.
Ранее и президент США Дональд Трамп, и в Госдепартаменте заявляли, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса, если не будет прогресса.
Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что главным препятствием в прекращении огня между РФ и Украиной является диктатор Владимир Путин.
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