ЕС положительно отреагировал на соглашение о разделе власти в Афганистане

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)

Борель считает, что сейчас подписание соглашения является важным шагом для страны

Европейский союз поприветствовал соглашение о разделе власти в Афганистане между президентом страны Ашрафом Гани и его главным политическим оппонентом Абдуллой Абдуллой. Там считают, что сплоченный Афганистан будет сильнее, чем разделенный.

Об этом сообщил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter.

Как он сообщил, подписание соглашения между Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой является важным шагом для страны.

"Сплоченный Афганистан будет сильнее, чем разделенный. Сейчас необходимо срочно заняться преодолением кризиса COVID-19, насущными нуждами афганского народа и подготовить мирные переговоры", - написал Жозеп Боррель.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани и его главный оппонент Абдула Абдула, который после выборов в марте объявил себя президентом страны, договорились о разделе власти. Таким образом политики закончили политический кризис, который несколько месяцев продолжалась в Афганистане.

Ранее РБК-Украина сообщала, что Исполняющий обязанности президента Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу на второй срок. Его соперник по президентским выборам, глава правительства Абдулла Абдулла так и не признал объявленные ранее итоги голосования и провел собственную церемонию инаугурации.

Автор: Андрей Козловский