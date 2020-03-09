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В Афганистане два кандидата в президенты провозгласили себя главами государства

Новости » Политика     09.03.2020 - 16:37
В Афганистане два кандидата в президенты провозгласили себя главами государства
Фото: инаугурация Ашрафа Гани (twitter.com/TOLOnews)

Гани и Абдулла провели собственные церемонии инаугурации

Исполняющий обязанности президента Афганистана Ашраф Гани 9 марта приведен к присяге на второй срок. Его соперник по президентским выборам, глава правительства Абдулла Абдулла так и не признал объявленные ранее итоги голосования и провел собственную церемонию инаугурации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что церемония вступления в должность избранного президента Ашрафа Гани была прервана грохотом взрывов двух ракет, разорвавшихся недалеко от президентского дворца в Кабуле.

После небольшой паузы Гани продолжил речь. На церемонии присутствовали иностранные дипломаты, в том числе спецпредставитель США Залмай Халилзад и командующий силами НАТО Скотт Миллер.

Так, Гани был объявлен победителем, набравшим 50,64% голосов в середине февраля, спустя пять месяцев после самих президентских выборов. Премьер-министр Абдулла, по официальным данным, получил 39,52%, но не признал результатов.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле произошли взрывы во время инаугурации президента Ашрафа Гани. Так, несколько взрывов произошло в Кабуле во время инаугурации Гани. На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет. Известно, что взрывы произошли вблизи того места, где действующий президент приносил присягу.

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