ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС позитивно відреагував на угоду про розподіл влади в Афганістані

Новини » Політика     18.05.2020 - 11:07
ЄС позитивно відреагував на угоду про розподіл влади в Афганістані
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)

Борель вважає, що наразі підписання угоди є важливим кроком для країни

Європейський союз привітав угоду про розподіл влади в Афганістані між президентом країни Ашрафом Гані і його головним політичним опонентом Абдуллою Абдуллою. Там вважають, що об'єднаний Афганістан буде сильнішим, ніж розділений.

Про це повідомив керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель у своєму Twitter.

Як він повідомив, підписання угоди між Ашрафом Гані і Абдуллою Абдуллою є важливим кроком для країни.

"Об'єднаний Афганістан буде сильнішим, ніж розділений. Зараз необхідно терміново зайнятися подоланням кризи COVID-19, нагальними потребами афганського народу і підготувати мирні переговори", - написав Жозеп Боррель.

Нагадаємо, президент Афганістану Ашраф Гані та його головний опонент Абдула Абдула, який після виборів у березні оголосив себе президентом країни, домовилися про розподіл влади. Таким чином політики закінчили політичну кризу, яка декілька місяців тривала в Афганістані.

Раніше РБК-Україна повідомляла, що Виконуючий обов'язки президента Афганістану Ашраф Гані 9 березня прийняв присягу на другий термін. Його суперник по президентським виборам, глава уряду Абдулла Абдулла так і не визнав оголошені раніше підсумки голосування і провів власну церемонію інавгурації.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ЕвросоюзАфганистандоговор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся