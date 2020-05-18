ЄС позитивно відреагував на угоду про розподіл влади в Афганістані

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)

Борель вважає, що наразі підписання угоди є важливим кроком для країни

Європейський союз привітав угоду про розподіл влади в Афганістані між президентом країни Ашрафом Гані і його головним політичним опонентом Абдуллою Абдуллою. Там вважають, що об'єднаний Афганістан буде сильнішим, ніж розділений.

Про це повідомив керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель у своєму Twitter.

Як він повідомив, підписання угоди між Ашрафом Гані і Абдуллою Абдуллою є важливим кроком для країни.

"Об'єднаний Афганістан буде сильнішим, ніж розділений. Зараз необхідно терміново зайнятися подоланням кризи COVID-19, нагальними потребами афганського народу і підготувати мирні переговори", - написав Жозеп Боррель.

Нагадаємо, президент Афганістану Ашраф Гані та його головний опонент Абдула Абдула, який після виборів у березні оголосив себе президентом країни, домовилися про розподіл влади. Таким чином політики закінчили політичну кризу, яка декілька місяців тривала в Афганістані.

Раніше РБК-Україна повідомляла, що Виконуючий обов'язки президента Афганістану Ашраф Гані 9 березня прийняв присягу на другий термін. Його суперник по президентським виборам, глава уряду Абдулла Абдулла так і не визнав оголошені раніше підсумки голосування і провів власну церемонію інавгурації.

Автор: Андрій Козловський