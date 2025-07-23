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"ЄС покарав банки Пекіна": Китай протестує через санкції за підтримку Росії

Фото: міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Пекін висловив офіційне невдоволення Європейському Союзу через включення двох китайських банків до нового пакета санкцій проти Росії через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао подав "офіційні скарги" під час відеоконференції з єврокомісаром з питань торгівлі Марошем Шефчовичем. Зустріч відбулася на тлі збереження тісних економічних зв'язків Китаю з Росією попри повномасштабну війну РФ проти України.

"Дві сторони провели відверті та поглиблені обговорення економічного та торгівельного співробітництва між Китаєм та ЄС та пов'язаних з цим питань", - йдеться у заяві китайського міністерства.

Ван також подав офіційні скарги щодо включення ЄС двох китайських фінансових установ до 18-го раунду санкцій проти Росії.

Хоча Пекін продовжує позиціонувати себе як нейтральна сторона у конфлікті, він досі не засудив агресію Росії проти України і, як зазначають західні оглядачі, залишає за Москвою статус "стратегічного партнера".

Під санкціями

Нагадаємо, через тісні зв’язки Китаю з Росією, яка веде війну проти України, Європейський Союз запровадив санкції проти двох китайських банків і п’яти компаній, зареєстрованих у КНР. Під удар потрапили фінансові установи, що працюють із криптовалютами.

У Міністерстві комерції КНР вже заявили, що такі дії "серйозно зашкодили торгівельним, економічним і фінансовим відносинам", і наголосили, що Пекін вживатиме необхідних заходів для захисту "законних прав та інтересів китайських компаній і фінансових установ".

Детальніше про те, чого торкнувся 18 пакет санкцій ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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