"ЄС покарав банки Пекіна": Китай протестує через санкції за підтримку Росії

Пекін висловив офіційне невдоволення Європейському Союзу через включення двох китайських банків до нового пакета санкцій проти Росії через війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао подав "офіційні скарги" під час відеоконференції з єврокомісаром з питань торгівлі Марошем Шефчовичем. Зустріч відбулася на тлі збереження тісних економічних зв'язків Китаю з Росією попри повномасштабну війну РФ проти України.
"Дві сторони провели відверті та поглиблені обговорення економічного та торгівельного співробітництва між Китаєм та ЄС та пов'язаних з цим питань", - йдеться у заяві китайського міністерства.
Ван також подав офіційні скарги щодо включення ЄС двох китайських фінансових установ до 18-го раунду санкцій проти Росії.
Хоча Пекін продовжує позиціонувати себе як нейтральна сторона у конфлікті, він досі не засудив агресію Росії проти України і, як зазначають західні оглядачі, залишає за Москвою статус "стратегічного партнера".
Нагадаємо, через тісні зв’язки Китаю з Росією, яка веде війну проти України, Європейський Союз запровадив санкції проти двох китайських банків і п’яти компаній, зареєстрованих у КНР. Під удар потрапили фінансові установи, що працюють із криптовалютами.
У Міністерстві комерції КНР вже заявили, що такі дії "серйозно зашкодили торгівельним, економічним і фінансовим відносинам", і наголосили, що Пекін вживатиме необхідних заходів для захисту "законних прав та інтересів китайських компаній і фінансових установ".
Детальніше про те, чого торкнувся 18 пакет санкцій ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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