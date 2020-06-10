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В ЄС підтвердили дату саміту "Східного партнерства"

Новини » Політика     10.06.2020 - 14:16
В ЄС підтвердили дату саміту "Східного партнерства"
Фото: Східне партнерство (eapyouth.eu)

Саміт пройде у форматі відеоконференції

Європейський союз скликав на 18 червня саміт лідерів "Східного партнерства". Зустріч пройде у форматі відеоконференції.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Європейської ради.

Повідомляється, що в саміті візьмуть глави 27 країн-членів ЄС, а також лідери країн "Східного партнерства": Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови і України.

Саміт пройде під головуванням президента Євроради Марля Мішеля за участі президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн і верховного представника ЄС із закордонних справ Хосепа Бореля.

"Лідери ще раз підтвердять стратегічну важливість "Східного партнерства" (СХП). Вони також підкреслюють важливість солідарності під час кризи COVID-19, включаючи істотну підтримку ЄС у боротьбі з наслідками спалаху в регіоні "Східного партнерства". Крім того, лідери обговорять довгострокові політичні цілі "Східного партнерства" та розроблення результатів на період після 2020 року, які будуть схвалені на фізичному саміті на початку 2021 року", - повідомили в ЄС.

Нагадаємо, проведення саміту планувалося в класичному варіанті, однак через пандемії коронавіруса зустріч вирішили провести у форматі відеоконференції.

Також РБК-Україна писало, що спочатку в саміті не повинні були брати участь лідери країн-членів ЄС.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЕвросоюзСамітВосточное партнерство
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