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В ЕС подтвердили дальнейшую поддержку Украины во внедрении евроинтеграционных реформ

Новости » Политика     11.12.2019 - 14:20
В ЕС подтвердили дальнейшую поддержку Украины во внедрении евроинтеграционных реформ
Фото: Шарль Мишель (flickr.com statephotos)

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Разговор состоялся накануне заседания Европейского совета, в ходе которого, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят вопрос о продлении санкций против РФ.

Зеленский проинформировал Мишеля о возобновлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ на Донбассе и основных итогах саммита в нормандском формате 9 декабря в Париже.

Также президент выразил надежду на сохранение единства в ЕС в поддержку Украины.

"Рассчитываю, что лидеры государств - членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - сказал Зеленский.

В свою очередь Мишель поприветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.

Кроме того, стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества в реализации договоренностей 21-го саммита Украина-ЕС.

Напомним, в Брюсселе в пятницу, 29 ноября, состоялась официальная церемония передачи полномочий председателя Европейского совета Шарлю Мишелю.

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