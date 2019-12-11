В ЄС підтвердили подальшу підтримку України у впровадженні євроінтеграційних реформ

Фото: Шарль Мішель (flickr.com statephotos)

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Мішель підтвердив подальшу підтримку України у впровадженні євроінтеграційних реформ, передає прес-служба Офісу президента.

Розмова відбулася напередодні засідання Європейської ради, в ході якої, як очікується, лідери Євросоюзу обговорять питання про продовження санкцій проти РФ.

Зеленський поінформував Мішеля про відновлення після трирічної паузи процесу мирного врегулювання конфлікту з РФ на Донбасі і основні підсумки саміту в нормандському форматі 9 грудня о Парижі.

Також президент висловив надію на збереження єдності в ЄС на підтримку України.

"Розраховую, що лідери держав - членів ЄС будуть зберігати єдність у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також в продовженні санкцій тиску на РФ до повного виконання мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України", - сказав Зеленський.

У свою чергу Мішель привітав прогрес України у впровадженні євроінтеграційних реформ і підтвердив готовність Євросоюзу і надалі надавати необхідну допомогу в цьому процесі.

Крім того, сторони обговорили напрямки подальшої співпраці в реалізації домовленостей 21-го саміту Україна-ЄС.

Нагадаємо, в Брюсселі в п'ятницю, 29 листопада, відбулася офіційна церемонія передачі повноважень голови Європейської ради Шарлю Мішелю.