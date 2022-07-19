UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС подписал меморандум о транше на 1 млрд евро для Украины

Фото: вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис (twitter.com/VDombrovskis)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз и Украина подписали меморандум о предоставление первого транша макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Подписание меморандума о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро в качестве экстренного финансирования. Эта сумма будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины", - отметил он.

Он добавил, что украинская экономика работает в условиях войны, и Европейский союз должен ей помочь.

Отметим, это первый транш из общей суммы в 9 млрд евро.

Напомним, накануне Совет ЕС одобрил очередной пакет военной помощи Украине на 500 млн евро. Общая сумма военной поддержки Брюсселя достигла 2,5 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзТранш