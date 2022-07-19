ЕС подписал меморандум о транше на 1 млрд евро для Украины

"Подписание меморандума о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро в качестве экстренного финансирования. Эта сумма будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины", - отметил он.

Он добавил, что украинская экономика работает в условиях войны, и Европейский союз должен ей помочь.

Отметим, это первый транш из общей суммы в 9 млрд евро.