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ЄС підписав меморандум про транш на 1 млрд євро для України

Фото: віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс (twitter.com/VDombrovskis)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз і Україна підписали меморандум про надання першого траншу макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

"Підписання меморандуму про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро в якості екстреного фінансування. Ця сума буде виплачена в кінці липня для підтримки уряду і народу України", - зазначив він.

Він додав, що українська економіка працює в умовах війни, і Європейський союз повинен їй допомогти.

Зазначимо, це перший транш із загальної суми в 9 млрд євро.

Нагадаємо, напередодні Рада ЄС схвалила черговий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро. Загальна сума такої підтримки Брюсселя досягла 2,5 млрд євро.

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