ЄС підписав меморандум про транш на 1 млрд євро для України

"Підписання меморандуму про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро в якості екстреного фінансування. Ця сума буде виплачена в кінці липня для підтримки уряду і народу України", - зазначив він.

Він додав, що українська економіка працює в умовах війни, і Європейський союз повинен їй допомогти.

Зазначимо, це перший транш із загальної суми в 9 млрд євро.