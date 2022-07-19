ЄС підписав меморандум про транш на 1 млрд євро для України

Європейський союз і Україна підписали меморандум про надання першого траншу макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.
"Підписання меморандуму про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро в якості екстреного фінансування. Ця сума буде виплачена в кінці липня для підтримки уряду і народу України", - зазначив він.
Він додав, що українська економіка працює в умовах війни, і Європейський союз повинен їй допомогти.
Зазначимо, це перший транш із загальної суми в 9 млрд євро.
Нагадаємо, напередодні Рада ЄС схвалила черговий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро. Загальна сума такої підтримки Брюсселя досягла 2,5 млрд євро.
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