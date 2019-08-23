В ЄС підготували план введення мит на американські товари

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Чиновники ЄС пропонують в односторонньому порядку ввести мита щодо США

Європейські чиновники підготували агресивний план, спрямований на протидію торговельній політиці США, а також і найбільшим американським технологічним компаніям, включаючи Google, Apple, Amazon і Facebook. Про це пише Politico з посиланням на 173-сторінковий документ, яким володіє видання.

Згідно з документом, Європа повинна активніше відстоювати свої інтереси в торговельній війні з американським лідером Дональдом Трампом. План, зокрема, передбачає можливість вводити в односторонньому порядку мита на американські товари.

Чиновники пропонують Урсулі фон дер Ляйєн, яка очолить Єврокомісію, створити Європейський фонд майбутнього для інвестицій понад 100 млрд доларів у пакети акцій європейських компаній з високим потенціалом. Метою цього проекту є створення умови для конкуренції з американськими технологічними гігантами.

Ка наголошується в документі, найбільші американські технологічні компанії - з ринковою капіталізацією, яка зараз іноді перевищує 1 трильйон доларів, - у 100 разів дорожче, ніж найбільші європейські технологічні компанії, такі як музичний сервіс Spotify.

На додаток до американських компаній називаються також китайські гіганти Baidu, Alibaba і Tencent. "У Європі таких компаній немає", - наголошується в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки в 2019 році до 3,2%. За прогнозом МВФ, ВВП США зросте на 2,6%, ВВП єврозони - на 1,3%.

Зазначимо, на початку червня 2019 року директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що торгові конфлікти між країнами є головною загрозою для світового економічного зростання.