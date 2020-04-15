ЕС подготовил "дорожную карту" для снятия карантина: когда откроют границы

В Европейском союзе составили "дорожную карту" снятия карантинных ограничений, которые были наложены из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В "дорожной карте" подчеркивается, что сроки снятия карантинных мер должны устанавливаться, отталкиваясь от следующих критериев:

эпидемиологический критерий (распространение болезни должно уменьшиться и стабилизироваться в течение длительного времени);

(распространение болезни должно уменьшиться и стабилизироваться в течение длительного времени); мощность системы здравоохранения (насколько заняты реанимации, достаточно ли количество медикаментов и медицинских работников);

(насколько заняты реанимации, достаточно ли количество медикаментов и медицинских работников); возможности мониторинга (возможно ли масштабно тестировать людей и при необходимости изолировать их).

Также в Еврокомиссии подчеркнули важность, чтобы государства-члены имели общий подход к снятию карантинных мер и координировались для избежания отрицательных эффектов.

В дорожной карте озвучены конкретные рекомендации членам ЕС по снятию карантинных мер. В частности, ограничения должны сниматься постепенно, в несколько шагов.

Общие меры должны заменяться целевыми. К примеру, речь идет о возобновлении экономической активности, дезинфекции общественных мест и транспорта.

Внутренние государственные границы ЕС должны быть открыты скоординировано. Внешние границы должны быть открыты во вторую очередь.

Напомним, канцлер Ангела Меркель представила концепцию выхода Германии из режима изоляции. Так, с 4 мая в Германии откроются парикмахерские и школы.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения фиксирует замедление распространения коронавируса в Италии, Испании, Германии и Франции.