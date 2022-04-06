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ЕС подаст в суд на Мальту из-за "золотых паспортов"

Фото: ЕС подаст в суд на Мальту из-за "золотых паспортов" (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Европейская комиссия дала Мальте два месяца на устранение озабоченности по поводу ее схемы "золотого паспорта". В противном случае Мальте грозит судебное разбирательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мальта недавно приостановила действие этой новой схемы для граждан России и Беларуси после вторжения России в Украину. Хотя это был позитивный шаг, Мальта продолжает использовать эту схему для всех остальных граждан и не выражала намерения прекратить ее", - говорится в заявлении ЕС.

Напомним, ранее парламент Болгарии одобрил запрет на выдачу гражданства в обмен на инвестиции, так называемые "золотые паспорта".

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