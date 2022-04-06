RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС подасть до суду на Мальту через "Золоті паспорти"

Фото: ЄС подасть до суду на Мальту через" Золоті паспорти " (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія дала Мальті два місяці на усунення заклопотаності з приводу її схеми "золотого паспорта". В іншому випадку Мальті загрожує судовий розгляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Мальта нещодавно призупинила дію цієї нової схеми для громадян Росії та Білорусі після вторгнення Росії в Україну. Хоча це був позитивний крок, Мальта продовжує використовувати цю схему для всіх інших громадян і не висловлювала наміру припинити її", - йдеться в заяві ЄС.

Нагадаємо, раніше парламент Болгарії схвалила заборону на видачу громадянства в обмін на інвестиції, так звані "золоті паспорти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзМальта