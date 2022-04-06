ЄС подасть до суду на Мальту через "Золоті паспорти"

Європейська комісія дала Мальті два місяці на усунення заклопотаності з приводу її схеми "золотого паспорта". В іншому випадку Мальті загрожує судовий розгляд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Мальта нещодавно призупинила дію цієї нової схеми для громадян Росії та Білорусі після вторгнення Росії в Україну. Хоча це був позитивний крок, Мальта продовжує використовувати цю схему для всіх інших громадян і не висловлювала наміру припинити її", - йдеться в заяві ЄС.
Нагадаємо, раніше парламент Болгарії схвалила заборону на видачу громадянства в обмін на інвестиції, так звані "золоті паспорти".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.