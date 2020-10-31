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"ЕС" подала в суд на Одесский горсовет из-за попытки переименовать проспект Небесной сотни

Киев, Суббота 31 октября 2020 18:53
"ЕС" подала в суд на Одесский горсовет из-за попытки переименовать проспект Небесной сотни
Фото: здание Одесского городского совета (omr.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Партии "Европейская солидарность" подала в суд на Одесский городской совет из-за попытки переименовать проспект Небесной Сотни.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу партии.

"Попытку вернуть проспекту Небесной Сотни и улицы Инглези в Одессе прежние советские названия, связанные с именами сталинского маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии, мы считаем противоправным и бесперспективным, поскольку она противоречит нормам действующего законодательства. Кроме того, это проявление предвыборного популизма, что может дестабилизировать ситуацию. Поэтому и подан иск в суд о признании действий субъекта властных полномочий противоправными", - прокомментировали ситуацию в территориальном ячейки "ЕС".

В заявлении отмечается, что "исполком горсовета не уполномочен совершать представление о присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий, а также ставить вопрос о присвоении юридическим лицам имен и праздничных дат, названий и дат исторических событий".

Учитывая, что действия горсовета не соответствуют закону "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий".

Представитель "ЕС" также акцентировала, что в ответ на обращение Украинского института национальной памяти был получен ответ, что указанное переименование будет подпадать под действие закона о декоммунизации и осуждения тоталитарных режимов.

По словам руководителя Южного отдела УИНП Сергея Гуцалюка, по поручению института он будет на заседании админсуда представителем третьего лица на стороне истца.

Напомним, 16 октября городская историко-топонимическая комиссия поддержала обращение мэра Одессы и приняла решение о возвращение прежних названий проспекта Маршала Жукова и улицы 25-й Чапаевской Дивизии.

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