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У ЄС починають узгоджувати деталі 12-го пакета санкцій проти РФ, - журналіст

ЄС, П'ятниця 20 жовтня 2023 11:53
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У ЄС починають узгоджувати деталі 12-го пакета санкцій проти РФ, - журналіст Фото: у ЄС починають узгоджувати деталі 12-го пакета санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Між Єврокомісією та послами країн ЄС цими вихідними почнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії. Цей процес завершиться у листопаді-грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Так звані "сповідальні розмови" між Європейською комісією та послами ЄС щодо 12-го пакету санкцій проти Росії розпочинаються цими вихідними з метою досягнення домовленості в листопаді, хоча ймовірнішим буде грудень", - написав Йозвяк.

12-й пакет санкцій проти Росії

Ще на початку липня президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. У тому числі проти "Росатому".

Нещодавно Bloomberg повідомило, що Європейський союз готується до боротьби за те, що має бути включено до його 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України.

Нещодавно уряд Естонії схвалив пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти РФ. Серед них є пропозиції про введення повного торгового ембарго.

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