В ЕС начинают согласовывать детали 12-го пакета санкций против РФ, - журналист

Между Еврокомиссией и послами стран ЕС в эти выходные начнутся консультации по деталям 12-го пакета санкций против России. Этот процесс завершится в ноябре-декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Так называемые "исповедальные разговоры" между Европейской комиссией и послами ЕС относительно 12-го пакета санкций против России начинаются в эти выходные с целью достижения договоренности в ноябре, хотя более вероятным будет декабрь", - написал Йозвяк.

12-й пакет санкций против России

Еще в начале июля президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России. В том числе против "Росатома".

Недавно Bloomberg сообщила, что Европейский союз готовится к борьбе за то, что должен быть включен в его 12-й пакет санкций из-за войны России против Украины.

Недавно правительство Эстонии одобрило предложения по 12-му пакету санкций против РФ. Среди них есть предложения о введении полного торгового эмбарго.