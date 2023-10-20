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ЄС з початку вторгнення РФ надав Україні 90 млрд доларів допомоги, - фон дер Ляєн

Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейський Союз із початку повномасштабного вторгнення РФ виділив Україні близько 90 млрд доларів допомоги.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в Інституті Гудзона.

"Україна переможе. Але їм (українцям – ред.) потрібна подальша підтримка, щоб виконувати свою роботу. Європа підтримала Україну майже 90 мільярдами доларів. Європа має відіграти центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України. Ми повинні робити це спільно зі США, нашим найстарішим та найсильнішим союзником", - заявила голова Єврокомісії.

За її словами, із наданих Україні 90 млрд доларів близько 27 млрд доларів припадає на постачання зброї та боєприпасів.

Фіндопомога Україні від ЄС

У червні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала виділення фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для України.

Пізніше Рада міністрів з економіки та фінансів розглянула пропозиції Європейської комісії з перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки, який включає створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

Щоб отримати таке фінансування, Україна має надати план відновлення, який має складатися з напрямів інвестування та реформ, включаючи перетворення, пов'язані з інтеграцією України до ЄС.

Раніше повідомлялося, що 3 жовтня Європарламент схвалив перегляд бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, які містить положення про утворення спеціального Українського фонду у 50 млрд євро.

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