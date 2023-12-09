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В ЄС побоюються, що прихід Трампа до влади може "розвалити НАТО", - NYT

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Декілька європейських посадовців заявили, що серед урядів їхніх країн зростає тривога на тлі виборів у США, адже повернення колишнього президента США Дональда Трампа на посаду може означати не тільки відмову від допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

На думку посадовців, з якими вдалось поспілкуватись журналістам NYT, повернення Трампа може означати не тільки відмову від допомоги Україні, а й "віддалення США від Європи та знищення НАТО".

"В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО", - сказав колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу Джеймс Ставрідіс.

З даними видання, у зв'язку з цим європейські посли й представники аналітичних центрів здійснюють таємні візити до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри, пише видання.

Вибори президента в США

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що, ймовірно, не висував би свою кандидатуру на другий президентський термін, якби у Дональда Трампа не було шансів вдруге очолити країну.

Чинний голова Білого дому Джо Байден неодноразово попереджав про те, що Дональд Трамп є загрозою для демократії й другий термін республіканця може відкрити безпрецедентну і небезпечну епоху американської автократії.

Водночас колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяє не бути диктатором у разі переобрання на посаду голови Білого дому. Втім, є виняток.

Зауважимо, що чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп