В ЄС побоюються, що прихід Трампа до влади може "розвалити НАТО", - NYT

Декілька європейських посадовців заявили, що серед урядів їхніх країн зростає тривога на тлі виборів у США, адже повернення колишнього президента США Дональда Трампа на посаду може означати не тільки відмову від допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
На думку посадовців, з якими вдалось поспілкуватись журналістам NYT, повернення Трампа може означати не тільки відмову від допомоги Україні, а й "віддалення США від Європи та знищення НАТО".
"В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО", - сказав колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу Джеймс Ставрідіс.
З даними видання, у зв'язку з цим європейські посли й представники аналітичних центрів здійснюють таємні візити до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри, пише видання.
Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що, ймовірно, не висував би свою кандидатуру на другий президентський термін, якби у Дональда Трампа не було шансів вдруге очолити країну.
Чинний голова Білого дому Джо Байден неодноразово попереджав про те, що Дональд Трамп є загрозою для демократії й другий термін республіканця може відкрити безпрецедентну і небезпечну епоху американської автократії.
Водночас колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяє не бути диктатором у разі переобрання на посаду голови Білого дому. Втім, є виняток.
Зауважимо, що чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.
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