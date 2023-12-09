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В ЕС опасаются, что приход Трампа к власти может "развалить НАТО", - NYT

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Несколько европейских чиновников заявили, что среди правительств их стран растет тревога на фоне выборов в США, ведь возвращение бывшего президента США Дональда Трампа на должность может означать не только отказ от помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По мнению чиновников, с которыми удалось пообщаться журналистам NYT, возвращение Трампа может означать не только отказ от помощи Украине, но и "отдаление США от Европы и уничтожение НАТО".

"В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО", - сказал бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса Джеймс Ставридис.

По данным издания, в связи с этим европейские послы и представители аналитических центров совершают тайные визиты к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях, пишет издание.

Выборы президента в США

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что, вероятно, не выдвигал бы свою кандидатуру на второй президентский срок, если бы у Дональда Трампа не было шансов во второй раз возглавить страну.

Действующий глава Белого дома Джо Байден неоднократно предупреждал о том, что Дональд Трамп представляет угрозу для демократии и второй срок республиканца может открыть беспрецедентную и опасную эпоху американской автократии.

В то же время, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обещает не быть диктатором в случае переизбрания на должность главы Белого дома. Впрочем, есть исключение.

Следует отметить, что очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп