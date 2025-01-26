ЕС планирует снять санкции с Сирии, но пока не все, - Reuters

Европейский Союз может вскоре приостановить действие санкций в отношении Сирии. В частности это касается энергетики и транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно заявлению трех дипломатов и документу, с которым ознакомилось Reuters, Европейский Союз еще не договорился о том, смягчать ли ограничения на финансовые операции в отношении Сирии.

Министры иностранных дел ЕС обсудят этот вопрос уже завтра, 27 января, на встрече в Брюсселе.