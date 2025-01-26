ЕС планирует снять санкции с Сирии, но пока не все, - Reuters
Европейский Союз может вскоре приостановить действие санкций в отношении Сирии. В частности это касается энергетики и транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно заявлению трех дипломатов и документу, с которым ознакомилось Reuters, Европейский Союз еще не договорился о том, смягчать ли ограничения на финансовые операции в отношении Сирии.
Министры иностранных дел ЕС обсудят этот вопрос уже завтра, 27 января, на встрече в Брюсселе.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявила, что надеется, что на встрече можно будет достичь политического соглашения по ослаблению санкций.
Напомним, что санкции, наложенные на Сирию, в основном были направлены на правительство страны и его ключевых союзников.
Они были введены как реакция на события, связанные с гражданской войной, начавшейся в 2011 году, нарушениями прав человека, подавлением протестов и использованием химического оружия.
Однако сейчас европейские страны начали восстанавливать связи с Сирией, ведь в декабре там упал режим сирийского диктатора Башара Асада. За несколько недель повстанцы захватили ключевые города страны, включая столицу Дамаск.
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