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ЄС планує закликати Китай допомогти зупинити війну РФ проти України, - Reuters

Фото: ЄС хоче закликати Китай допомогти зупинити війну в Україні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Наступного тижня лідери Європейського союзу планують закликати Китай допомогти зупинити війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

29-30 червня в Брюсселі відбудеться саміт, однією з тем якого буде Китай та економічна безпека. Неназваний чиновник ЄС розповів виданню, що на саміті закличуть КНР відновити баланс з Євросоюзом.

Чиновник також додав, що лідери ЄС зосередять свої дискусії про роль Китаю у російському вторгненні в Україну.

"Західні лідери закличуть Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну", - зазначає видання.

"Мирний план" Китаю

На початку повномасштабного вторгнення Китай зайняв нейтральну позицію щодо війни, однак в лютому 2023 року виступив зі своїми мирними пропозиціями. Країна пропонує заморозити лінію зіткнення та розпочати переговори з РФ.

Китай наполягає на виведенні росіян з Запорізької АЕС та повазі до територіальної цілісності України. Але одночасно з цим "мирна ініціатива" пропонує зняти санкції з РФ.

США, Німеччина, Велика Британія та низка інших країн розкритикували план Китаю, а президент України Володимир Зеленський закликав Китай приєднатись до української формули миру.

Деталі про "мирні угоди" різних країн читайте в матеріалі РБК-Україна.

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