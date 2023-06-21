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ЕС планирует призвать Китай помочь остановить войну РФ против Украины, - Reuters

Фото: ЕС хочет призвать Китай помочь остановить войну в Украине (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На следующей неделе лидеры Европейского союза намерены призвать Китай помочь остановить войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

29-30 июня в Брюсселе состоится саммит, одной из тем которого станет Китай и экономическая безопасность. Неназванный чиновник ЕС рассказал, что на саммите призовут КНР восстановить баланс с Евросоюзом.

Чиновник также добавил, что лидеры ЕС сосредоточат свои дискуссии о роли Китая в российском вторжении в Украину.

"Западные лидеры призовут Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить войну", - отмечает издание.

"Мирный план" Китая

В начале полномасштабного вторжения Китай занял нейтральную позицию по отношению к войне, однако в феврале 2023 года выступил со своими мирными предложениями. Страна предлагает заморозить линию столкновения и начать переговоры с РФ.

Китай настаивает на выводе россиян из Запорожской АЭС и уважении территориальной целостности Украины. Но одновременно с этим мирная инициатива предлагает снять санкции с РФ.

США, Германия, Великобритания и ряд других стран подвергли критике план Китая, а президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай присоединиться к украинской формуле мира.

Детали о "мирных соглашениях" разных стран читайте в материале РБК-Украина.

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