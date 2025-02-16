ЄС планує заборонити імпорт низки продуктів, що містять заборонені пестициди, - FT

Європейський союз хоче заблокувати імпорт певних продуктів харчування, щоб захистити своїх фермерів. Йдеться про сільськогосподарську продукцію, що містить заборонені пестициди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За словами трьох джерел, наступного тижня Європейська комісія погодиться вивчити можливість посилення обмежень на імпорт. Цей крок може призвести до зростання напруженості у відносинах з торговими партнерами. Одними з перших під обмеження можуть потрапити сільськогосподарські культури зі США, як-от соєві боби, які вирощуються з використанням пестицидів, заборонених для фермерів ЄС.

"У нас є дуже чіткі сигнали від парламенту, дуже чіткі сигнали також від держав-членів і від наших фермерів: все, що заборонено в ЄС, має бути заборонено в ЄС, навіть якщо це імпортний продукт", - заявив місяць тому комісар з охорони здоров'я Олівер Вархеї.

Bloomberg пояснює, що багато пестицидів заборонені в ЄС, оскільки вони завдають шкоди рослинам і тваринам, хоча Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) визнало деякі з них безпечними за низьких рівнів споживання.

Як пише видання, план ЄС включено до дорожньої карти "Бачення для сільського господарства", розробленої комісаром із сільського господарства Крістофом Хансеном. За словами чиновника, знайомого з документом, у ньому наголошується на необхідності дотримання міжнародних правил.

"Ми говоримо тільки про найнебезпечніші пестициди, і перед ухваленням будь-яких рішень буде проведено оцінку впливу для захисту конкурентоспроможності", - сказав один із чиновників, додавши, що "нам потрібні кава, манго й авокадо".

Вархелі заявив, що пестициди, які містять канцерогени, мутагени або речовини, що порушують роботу ендокринної системи, не повинні допускатися в ЄС у складі імпортованих продуктів харчування.

"Якщо наука каже, що це небезпечно, то нам цього не слід робити. Якщо ми хочемо бути науково обґрунтованими, то наука універсальна. Тому ми повинні переконатися, що все, що імпортується, відповідає цьому", - сказав він.

Однією з таких речовин є паракват - гербіцид, заборонений у ЄС, але використовуваний у США на сільськогосподарських культурах, включно з соєвими бобами.

За даними звіту, опублікованого раніше цього місяця, правозахисна організація Pesticide Action Network Europe виявила в багатьох імпортованих товарах пестициди, як-от фунгіцид пропіконазол і нейротоксичні інсектициди, що вбивають бджіл.

"Ці речовини часто з'являються в сумішах "пестицидного коктейлю", і в деяких випадках їхні рівні перевищують встановлені допустимі межі залишків для окремих пестицидів. Вищі допустимі межі залишків часто підтримуються для задоволення міжнародних торгових партнерів, що ставить під загрозу здоров'я громадян Європи", - заявила група.

Як повідомляється, чай і кава були найпоширенішими продуктами із залишками заборонених пестицидів: 38% зразків чаю і 23% зразків кави. Майже чверть зразків з Індії та 17% з Китаю, які є великими виробниками чаю, містили залишки заборонених пестицидів.

Комісія також включить до майбутніх торговельних угод більш високі стандарти благополуччя тварин. У ЄС є правила щодо кількості місця для курей і телят, чистоти приміщень та інших речей, які збільшують витрати для фермерів.

Один з чиновників заявив, що це посилить громадську підтримку торговельних угод після того, як національні парламенти відмовилися ратифікувати деякі нещодавні угоди через їхній передбачуваний вплив на фермерів і навколишнє середовище.