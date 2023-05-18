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ЄС не планує вносити "Росатом" у 11-й пакет санкцій, - CNN

Фото: ЄС не планує вносити "Росатом" у 11-й пакет санкцій (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський союз поки не планує вводити санкції проти російської державної атомної компанії "Росатом". Йдеться про новий, 11-й пакет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як інформує телеканал, посилаючись на слова високопоставленого чиновника ЄС, хоча країни-члени блоку зменшують свою залежність від російської енергії, але "Європейський союз формально не буде націлюватися на "Росатом" у майбутньому пакеті".

За його словами, в ЄС вважають, що" самі санкції нібито не принесуть незалежності від російських енергоносіїв". Чиновник підкреслив, що існують "інші шляхи досягнення тієї ж мети".

Він додав, що в кінці саміту G7 у Хіросімі буде окреслено стійке зобов’язання групи щодо незалежності від російських ядерних джерел енергії.

Нагадаємо, що в ЄС наразі ведеться робота над 11-м пакетом санкцій щодо Росії, тому частина країн відновили тиск проти ядерної промисловості країни.

Додамо, на початку травня Верховна рада України закликала іноземні держави запровадити санкції проти "Росатому".

Раніше в Офісі президента України заявляли, що міжнародним партнерам слід сконцентруватися на введені санкції проти "Росатому" та російських банків, а також пропагандистів.

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