ЄС планує поставити економіку на "військові рейки": Мішель назвав три цілі

Що передувало

Нагадаємо, у Брюсселі 21-22 березня відбувається саміт Євроради, у якому беруть участь лідери країн ЄС.

У запрошенні на саміт для лідерів Мішель заявив про необхідність перевести економіку ЄС на "військові рейки".

Він пояснив це тим, що блок стикається з найбільшою загрозою безпеці з часів Другої світової війни і зараз саме час вжити радикальних і конкретних кроків, щоб бути готовими до оборони.

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