RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС планирует поставить экономику на "военные рельсы": Мишель назвал три цели

Фото: Шарль Мишель, глава Евросовета (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз намерен поставить свою экономику на "военные рельсы". Для этого необходимо выполнить три цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter и пресс-секретаря главы Евросовета Екатерину Касинге в Twitter.

Он отметил, что сейчас блок должен повысить готовность к обороне и поставить экономику на "военные рельсы", чтобы "соответствовать остроте угрозы". 

По словам Мишеля, это предусматривает:

  • поддержку Украины прямо сейчас;
  • инвестирование лучше и быстрее;
  • облегчение доступа к государственному и частному финансированию оборонного сектора.

Лидеры стран Евросоюза также договорились:

  • стимулировать развитие и совместные закупки для устранения критических пробелов в потенциале ЕС;
  • увеличить совместные инвестиции в оборону, от исследований и разработок до стадии планирования, индустриализации и совместных закупок;
  • повысить устойчивость европейской оборонной промышленности, ее гибкость и способность разрабатывать и производить инновационную оборонную продукцию;
  • стимулировать дальнейшую интеграцию европейского оборонного рынка в рамках Евросоюза;
  • поддержать инициативы по продолжению инвестиций в квалифицированную рабочую силу.

 

Что предшествовало

Напомним, в Брюсселе 21-22 марта проходит саммит Евросовета, в котором принимают участие лидеры стран ЕС.

В пригласительном письме на саммит для лидеров Мишель заявил о необходимости перевести экономику ЕС на "военные рельсы".

Он объяснил это тем, что блок сталкивается с наибольшей угрозой безопасности со времен Второй мировой войны и сейчас самое время принять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзШарль Мишель