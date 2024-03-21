ЕС планирует поставить экономику на "военные рельсы": Мишель назвал три цели

Что предшествовало

Напомним, в Брюсселе 21-22 марта проходит саммит Евросовета, в котором принимают участие лидеры стран ЕС.

В пригласительном письме на саммит для лидеров Мишель заявил о необходимости перевести экономику ЕС на "военные рельсы".

Он объяснил это тем, что блок сталкивается с наибольшей угрозой безопасности со времен Второй мировой войны и сейчас самое время принять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне.

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