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В ЕС планируют отсрочить запрет на импорт российского угля, - Reuters

Фото: ЕС намерен отложить запрет на импорт российского угля (flick.com)
Автор: Наталья Юрченко

Посланники Европейского Союза намерены в четверг, 7 апреля, одобрить запрет на импорт российского угля. Однако он вступит в силу на месяц позже, чем планировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что сегодня ЕС должен утвердить пятый пакет санкций в отношении РФ, в котором вводится поэтапный отказ от импорта российского угля. Изначально предполагалось, что окончательный запрет вступит в силу в середине июля. Однако из-за давления Германии полный запрет отсрочили на месяц, то есть до середины августа.

После утверждения это станет первым запретом Евросоюза на любой импорт энергоносителей из России с начала войны в Украине.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал пятый пакет санкций против России. Его должны согласовать сегодня-завтра.

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