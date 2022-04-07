У ЄС планують відстрочити заборону на імпорт російського вугілля, - Reuters

Посланці Європейського Союзу мають намір у четвер, 7 квітня, схвалити заборону на імпорт російського вугілля. Однак він набуде чинності на місяць пізніше, ніж планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відзначається, що сьогодні ЄС повинен затвердити п'ятий пакет санкцій щодо РФ, в якому вводиться поетапна відмова від імпорту російського вугілля. Спочатку передбачалося, що остаточна заборона набуде чинності в середині липня. Однак через тиск Німеччини повну заборону відтермінували на місяць, тобто до середини серпня.

Після затвердження це стане першою забороною Євросоюзу на будь-який імпорт енергоносіїв з Росії з початку війни в Україні.