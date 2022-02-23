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ЄС планує ввести санкції проти глави Міноборони РФ, - WSJ

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Брюссель, Середа 23 лютого 2022 15:01
ЄС планує ввести санкції проти глави Міноборони РФ, - WSJ Фото: глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз має намір ввести санкції проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Також в санкційний список може потрапити Агентство інтернет-досліджень Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Так, ЄС введе цільові санкції відносно 22 фізичних осіб і Агентства інтернет-досліджень. У число осіб не входить президент Росії Володимир Путін, хоча глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що російському лідеру можуть заборонити поїздки в ЄС і заморозити активи в разі нової агресії Росії проти України.

За словами дипломатів, до списку санкцій ЄС потраплять глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, глава канцелярії президента РФ Антон Вайно і кілька інших високопоставлених воєначальників, включаючи начальників штабів ВМФ і Міністерства оборони Росії.

У санкційний список також включені високопоставлені чиновники трьох банків, проти яких спрямовані санкції, в тому числі Ігор Шувалов, глава ВЕБ, колишній перший віце-прем'єр Росії і близький соратник Путіна.

Нагадаємо, ЄС погодив пакет санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР".

Пізніше Боррель розкрив зміст санкцій проти РФ.

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