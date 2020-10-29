ЄС планує ввести "єдине вікно" митниці

Фото: Євросоюз (csamir.com)

Європейська комісія запропонувала ввести для митниці Європейського союзу принцип "єдиного вікна". Він допоможе митним органам спростити електронний обмін інформацією, що надається продавцями.

Про це повідомляє сайт Єврокомісії.

"Єдине вікно" направлене на оцифрування і оптимізацію процесів, щоб підприємствам більше не доводилося подавати документи в кілька органів через різні портали.

"Цифровізація, глобалізація та зміни характеру торгівлі несуть як ризики, так і можливості, коли йдеться про товари, які перетинають кордони ЄС. Щоб впоратися з цими проблемами, митниця та інші компетентні органи повинні діяти як єдине ціле, використовуючи більш цілісний підхід до багатьох перевірок і процедур, необхідних для безперебійної та безпечної торгівлі", - сказав комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні.

За його словами, сьогоднішня ініціатива - перший крок до повністю безпаперового і інтегрованого митного середовища і до ефективнішого співробітництва між органами влади на наших зовнішніх кордонах.

Щорічний товарообіг Митного союзу ЄС становить понад 3,5 трильйона євро. Криза COVID-19 підкреслив важливість наявності гнучких, але надійних митних процесів. Їх важливість зростатиме в міру зростання обсягів торгівлі, появи нових проблем, пов'язаних з цифровизацией і електронною комерцією, таких як нові форми шахрайства.

Зазначимо, що на ЄС припадає 15% світової торгівлі. У 2018 році більше ніж 2000 митниць ЄС обробили майже 343 мільйони митних декларацій та зібрали 25,3 млрд євро митних зборів.

В даний час формальності, необхідні на зовнішніх кордонах ЄС, часто пов'язані з участю багатьох органів, що відповідають за різні напрямки. В результаті підприємствам доводиться надавати інформацію в декілька інстанцій, кожна з яких має свій портал і процедури.

Нагадаємо, віцепрем’єр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна більше не претендує на створення митного союзу з Євросоюзом.

Раніше заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна і ЄС розпочали діалог про взаємне визнання авторизованих економічних операторів, або про підготовку так званого "митного безвізу".

РБК-Україна писало, що за словами глави МЗС України Вадима Пристайка, Україна готова до глибшої секторальної інтеграції з Європейським союзом у сферах енергетики, торгівлі, транспорту, цифрової економіки, митного співробітництва та співпраці у сфері безпеки.