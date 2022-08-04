UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС планирует к сентябрю выделить Украине 8 млрд евро помощи

Фото: ЕС готовит для Украины новый финансовый пакет (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Евросоюз намерен к сентябрю согласовать для Украины новый пакет финансовой помощи. Он составит около 8 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники в правительстве Германии отмечают, что часть пакета будет состоять из грантов, которые не нужно возвращать. Другая часть - это кредиты.

Стоит отметить, что в мае представители "Большой семерки" договорились выделить Украине 9,5 млрд долларов, большую часть из которых обещали предоставить США.

Германия внесла в этот пакет 1 млрд евро. При этом собеседники в немецком правительстве уверяют, что страна присоединится и к сентябрьскому пакету, но другие государства ЕС пока сдерживаются. Речь идет о Италии и Франции.

Напомним, недавно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Франции Эммануэлем Макроном и попросил помочь с макрофином на 9 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзГерманияУкраина