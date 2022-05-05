ЄС не планує відмовлятися від російського газу, - Шарль Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що зараз у ЄС відсутні жодні плани відмови від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

За його словами, якщо нафту замінити можливо, то з газом усе по-іншому. "Ринок нафти є глобальним, і існують інші постачальники. Газ - це інша проблема. Це не тільки енергоресурс. Газ неможливо замістити будь-яким іншим продуктом нафтохімії. Закриття російського газового крана зараз не обговорюється", - сказав Шарль Мішель.