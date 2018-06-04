ЕС планирует на 60% увеличить финансирование инициативы по защите окружающей среды

Бюджет программы LIFE может увеличиться до 5,45 миллиардов евро

Европейская комиссия, в связи с подготовкой бюджета ЕС на 2021-2027 годы, предлагает увеличить почти на 60% финансирование программы ЕС по защите окружающей среды и предотвращения изменения климата - LIFE. Об этом говорится в сообщении Представительства Европейского союза в Украине.

"Для имплементации Пражского соглашения и обязательств в рамках Целей устойчивого развития ООН, Еврокомиссия предлагает увеличить амбициозность финансирования действий, направленных на предотвращение климатических изменений, в рамках всех программ ЕС. Она предлагает, чтобы расходы Евросоюза на климатические действия составляли как минимум 25%,", - говорится в сообщении.

По словам еврокомиссара по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велья, ЕС является мировым лидером в сфере защиты окружающей среды и предотвращения изменения климата.

"Наши расходы должны соответствовать этому. Благодаря большему финансированию мы сможем усилить нашу программу LIFE для обеспечения возможности эффективного содействия защите нашей окружающей среды и ускорению перехода на чистую, энергоэффективную, низкоуглеродистую и устойчивую к климатическим изменениям экономику. Именно это и является приоритетом Еврокомиссии Юнкера", - отметил он.

Отметим, программа LIFE - это одна из программ финансирования ЕС. Еврокомиссия предлагает увеличить финансирование на нее. На 2021-2027 годы ее бюджет должен составлять 5,45 миллиардов евро. Таким образом такое увеличение финансирования будет крупнейшим в пропорциональном соотношении.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложила увеличить бюджет популярной образовательной программы учебных обменов Erasmus до 30 млрд долларов.