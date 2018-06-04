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ЄС планує на 60% збільшити фінансування ініціативи із захисту довкілля

НовиниПолітика    04.06.2018 - 20:20
Фото: флаги Европейского союза (РБК-Украина)
Фото: флаги Европейского союза (РБК-Украина)

Бюджет програми LIFE  може збільшитися до 5,45 мільярдів євро

Європейська комісія, у зв’язку з підготовкою бюджету ЄС на 2021-2027 роки, пропонує збільшити майже на 60% фінансування програми ЄС із захисту довкілля та запобігання змінам клімату - LIFE. Про це йдеться у повідомленні Представництва Європейського союзу в Україні.

"Задля імплементації Паризької угоди та зобов’язань в рамках Цілей сталого розвитку ООН, Єврокомісія пропонує збільшити амбітність фінансування дій, спрямованих на запобігання кліматичним змінам, у рамах усіх програм ЄС. Вона пропонує, щоб витрати Євросоюзу на кліматичні дії становили щонайменше 25%,", - йдеться у повідомленні.

За словами єврокомісара з питань навколишнього середовища, морських справ і рибальства Кармену Велья, ЄС є світовим лідером у сфері захисту навколишнього середовища та запобігання змінам клімату.

"Наші витрати мають відповідати цьому. Завдяки більшому фінансуванню ми зможемо посилити нашу програму LIFE задля забезпечення можливості ефективного сприяння захисту нашого довкілля та пришвидшення переходу на чисту, енергоефективну, низьковуглецеву та стійку до кліматичних змін економіку. Саме це і є пріоритетом Єврокомісії Юнкера", - зазначив він.

Зазначимо, програма LIFE - це одна із програм фінансування ЄС. Єврокомісія пропонує збільшити фінансування на неї. На 2021-2027 роки її бюджет має складати 5,45 мільярдів євро. Таким чином таке збільшення фінансування буде найбільшим у пропорційному співвідношенні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала збільшити бюджет популярної освітньої програми з навчальних обмінів Erasmus до 30 млрд доларів.

Єврокомісія незабаром оголосить заходи у відповідь на введення США мит на сталь і алюміній США введуть мита на сталь і алюміній з ЄС, Мексики і Канади з 1 червня
Теги публікації: Еврокомиссия, Евросоюз, фінанси  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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