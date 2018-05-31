ЄС збільшить фінансування програми Erasmus до 30 млрд євро

На даний момент на фінансування програми передбачено 14,7 млрд євро

Європейська комісія у середу, 30 травня, запропонувала збільшити бюджет популярної освітньої програми з навчальних обмінів Erasmus до 30 млрд доларів. Про це повідомляє EUObserver.

Як повідомляється, зазначена сума фінансування розрахована на період 2021-2027 року.

На даний момент бюджет Європейського Союзу передбачає на програму 14,7 млрд євро.

Програма надає студентам можливість вчитися або отримати досвід роботи в іншій європейській країні під час навчання.

Вона також спрямована на "підвищення рівня знань та поінформованості про ЄС" та "зміцнення європейської ідентичності", а також на боротьбу із зростаючим націоналізмом і євроскептицизмом.

Нагадаємо, Європейська комісія представила проект довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, розроблений з урахуванням виходу Великобританії з ЄС.