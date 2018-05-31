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ЄС збільшить фінансування програми Erasmus до 30 млрд євро

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 12:30
Фото: логотип програми Erasmus (feedram.club)
Фото: логотип програми Erasmus (feedram.club)

На даний момент на фінансування програми передбачено 14,7 млрд євро

Європейська комісія у середу, 30 травня, запропонувала збільшити бюджет популярної освітньої програми з навчальних обмінів Erasmus до 30 млрд доларів. Про це повідомляє EUObserver.

Як повідомляється, зазначена сума фінансування розрахована на період 2021-2027 року.

На даний момент бюджет Європейського Союзу передбачає на програму 14,7 млрд євро.

Програма надає студентам можливість вчитися або отримати досвід роботи в іншій європейській країні під час навчання.

Вона також спрямована на "підвищення рівня знань та поінформованості про ЄС" та "зміцнення європейської ідентичності", а також на боротьбу із зростаючим націоналізмом і євроскептицизмом.

Нагадаємо, Європейська комісія представила проект довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, розроблений з урахуванням виходу Великобританії з ЄС.

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Теги публікації: Освіта, фінанси, Евросоюз  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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