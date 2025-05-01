У ЄС пішли на безпрецедентний крок у сфері оборони через війну в Україні: список країн

Як зазначено Європейською комісією в її повідомленні від 19 березня, агресивна війна Росії проти України та її загроза європейській безпеці являють собою такі виняткові обставини і впливають на державні фінанси, викликаючи необхідність нарощування оборонного потенціалу.

У цьому контексті Рада ЄС ініціювала скоординований запит на активацію національного пункту звільнення.

"Наразі Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Греція, Хорватія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія вирішили запросити активацію пункту", - йдеться в заяві.

В інших випадках також триває вже заплановане нарощування оборонного потенціалу.

"Вищевикладене не завдає шкоди специфіці політики безпеки та оборони деяких держав-членів. Пункт охоплює період на чотири роки та максимум 1,5 відсотка ВВП у гнучкості", - констатується у пресрелізі.

Також уточнюється, що використання гнучкості полегшить перехід до необхідних вищих оборонних витрат на національному рівні в державах-членах, забезпечуючи при цьому стійкість боргу.