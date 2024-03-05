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У ЄС підтвердили, що Україна отримає переговорну рамку щодо вступу у березні, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Єврокомісія підтвердила, що Україна отримає переговорну рамку щодо вступу до ЄС вже у березні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Нарешті, євроінтеграція. Її динаміка має залишатися такою ж високою, як і в попередні два роки. Єврокомісія підтвердила, що переговорна рамка з боку ЄС буде готовою вже у березні", - сказав Шмигаль.

За його словами, це означає, що Україна та Єврокомісія можуть досить швидко розпочати переговори.

"Зі свого боку в стислі терміни виконаємо всю "домашню роботу" і розраховуємо на оперативність європейських партнерів в ухваленні політичних рішень", - зазначив прем'єр.

Переговори щодо вступу України в ЄС

У грудні лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС поки не розпочалися, оскільки зараз ще ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Переговорна рамка - це технічне завдання яке охоплює різноманітні аспекти майбутніх перемовин про членство в ЄС з країною-кандидатом.

Раніше посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, що переговори можуть стартувати навесні.

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