В ЕС подтвердили, что Украина получит переговорную рамку по вступлению в марте, - Шмыгаль

Еврокомиссия подтвердила, что Украина получит переговорную рамку по вступлению в ЕС уже в марте этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.
"Наконец, евроинтеграция. Ее динамика должна оставаться столь же высокой, как и в предыдущие два года. Еврокомиссия подтвердила, что переговорная рамка со стороны ЕС будет готова уже в марте", - сказал Шмыгаль.
По его словам, это означает, что Украина и Еврокомиссия могут достаточно быстро начать переговоры.
"Со своей стороны в сжатые сроки выполним всю "домашнюю работу" и рассчитываем на оперативность европейских партнеров в принятии политических решений", - отметил премьер.
В декабре лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.
Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас еще ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.
Переговорная рамка - это техническое задание, которое охватывает различные аспекты будущих переговоров о членстве в ЕС со страной-кандидатом.
Ранее посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова рассказала, что переговоры могут стартовать весной.
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