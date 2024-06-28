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У ЄС за підсумками саміту вирішили активізувати постачання допомоги Україні

Європа, П'ятниця 28 червня 2024 10:25
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У ЄС за підсумками саміту вирішили активізувати постачання допомоги Україні Фото: у ЄС за підсумками саміту вирішили активізувати постачання допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Країни-члени Європейського союзу закликали активізувати надання допомоги Україні. Зокрема, мова йде про ППО та зброю, що допоможуть захистити інфраструктуру та населення від ударів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, оприлюднений за підсумками саміту ЄС.

Так, у підсумковому комюніке констатується продовження підтримки України. Зокрема, ЄС підтверджує подальшу "непохитну" підтримку України та її народу "стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно".

"Оскільки Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону, буде активізовано доставку військової допомоги Україні. Зокрема, систем ППО,
боєприпасів та ракет, які терміново необхідні для захисту населення України та критично важливої ​​енергетичної інфраструктури", - йдеться у документі.

Також, на думку Європейської ради, "Росія не повинна переважати", а ЄС "рішуче засуджує нещодавню ескалацію бойових дій з боку Росії".

Не вперше

Зазначимо, що Європейська рада не вперше погоджує активізацію допомоги Україні. Також, наприклад, у квітні саміт ЄС закликав прискорити постачання військової допомоги Україні на тлі масованих атак Росії. Йшлося, зокрема, про артилерійські боєприпаси та ракети.

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