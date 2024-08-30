ЄС підготував для України 700 тисяч снарядів з обіцяного мільйона, - Боррель

"Ми зараз на рівні приблизно 700 тисячі снарядів 155-мм калібру. Ми ще не на цільовому показнику, але Захід нарощує можливості", - сказав він.

Боррель наголосив, що промисловість країн Європейського союзу ще нарощує потужність, тому виробництво боєприпасів продовжується.

"Я хочу наполягати на тому, що ми будемо підтримувати Україну, ми передбачаємо можливість націлювання на території Росії", - додав дипломат.

При цьому Боррель заявив, що Європейський союз не хоче вступати у війну з Росією, а лише допомогти Україні у боротьбі з російською агресією.

Боррель наголосив, що відправлення військові інструкторів в Україну не стоїть на порядку денному. За його словами, йде обговорення створення координаційного центру в Україні.

Крім того, дипломат повідомив, що буде збільшено кількість українських військових, які навчаються в ЄС. Йдеться про мету підготувати 60 тисяч військових.